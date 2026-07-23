Avellino, Sounas: "Tanto ancora da fare, nuove idee con Nesta" Il commento del centrocampista greco dopo il 3-1 sulla Scafatese

"Nell'amichevole abbiamo messo i nostri concetti, quelli sviluppati negli allenamenti. Ci siamo riusciti in alcune fasi, in altre meno, c'è da lavorare, ma sono positivo": Dimitrios Sounas si è espresso così al termine del test Avellino-Scafatese 3-1 a Rivisondoli. “Stiamo lavorando a un calcio diverso rispetto al recente passato. Serve personalità perché giocheremo sempre la palla. Abbiamo subito diverse ripartenze, ma ci sta. Abbiamo le gambe pesanti”: ha sottolineato il centrocampista dei lupi.

"Iniziare in casa? Un vantaggio"

"Il calendario? È un vantaggio iniziare in casa, avremo la forza del nostro pubblico ed è una cosa positiva. - ha aggiunto Sounas - Nesta? Ho sensazioni positive perché il mister ha fatto tantissimo in carriera, ma è umile. Gli piace far parte del gruppo, stare con noi e questo è positivo per creare il giusto rapporto sin da subito. Stiamo lavorando su nuovi concetti per un progetto diverso. Sappiamo che c'è ancora tanto da lavorare".