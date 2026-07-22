Grottaminarda: tanti cantieri aperti, edifici pubblici, strade e illuminazione Ecco un breve riassunto dello stato delle opere in corso

Lavori in corso a Grottaminarda. Attivi numerosi cantieri tra edifici pubblici, riqualificazione di strade, implementazione illuminazione pubblica.

Un breve recap dello stato delle opere in corso:

Riqualificazione del Centro Sociale Polivalente di Piazzale Italia: lavori quasi ultimati all'interno e nelle opere esterne.

Adeguamento sismico dell'Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino in via Alcide De Gasperi: proseguono speditamente i lavori nella seconda ala.

Realizzazione ex novo della Mensa scolastica in via Alcide De Gasperi: in corso i lavori di tinteggiatura interna.

Asilo Nido via Don Luigi Sturzo: si è nella fase di montaggio degli infissi.

Adeguamento sismico di Palazzo di Città: i lavori proseguono speditamente sull'ala sinistra dell'edificio.

Riqualificazione pavimentazione Corso Vittorio Veneto: prosegue la sostituzione dei sanpietrini e delle zanelle ammalorati.

Rifacimento asfalto: parcheggio Università in via F.Flammia e anello Erp tra via Dante e via Aldo Moro.

Implementazione pubblica illuminzione: completato intervento a Carpignano lungo la SP36 ed in via di completamento quello in via Francesco Cilea.

La prossima settimana si procederà a riasfaltare completamente via Angelo Antonio Minichiello e via Guglielmo Marconi dopo l’intervento di potenziamento elettrico del centro storico.

L'amministrazione comunale si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi causati dalla contemporanea presenza di numerosi cantieri sul territorio. L'impegno è massimo per rispettare le tempistiche del Pnrr e per sfruttare altri fondi finalizzati a rendere Grottaminarda sempre più funzionale e vivibile. Si tratta, infatti, di interventi strategici tesi a migliorare la sicurezza degli edifici pubblici, la qualità delle infrastrutture, il decoro urbano e l'efficienza dei servizi.

L'obiettivo è restituire alla comunità opere sicure, innovative e durature, frutto di una programmazione attenta e di importanti investimenti destinati ad innalzare concretamente la qualità della vita dei cittadini.