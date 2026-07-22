Avellino, 3-1 nel test con la Scafatese: a segno Palmiero, Russo e Fila Due formazioni sul 4-3-2-1 per Nesta nell'amichevole con i canarini

L'Avellino ha superato la Scafatese nel test amichevole a Rivisondoli. Lupi in vantaggio al 17' con Palmiero: ottima conclusione del centrocampista dal limite d'area. I canarini rispondono al minuto 27 con la soluzione offensiva in ripartenza che porta all'autogol di Izzo. Sul finale del primo tempo l'Avellino si riporta avanti. Russo va a bersaglio per il 2-1. Nella ripresa diverse sostituzioni e primo gol di Fila. Al minuto 80 l'attaccante di Brno realizza il 3-1. Nel pomeriggio la Lega B ha svelato il calendario: Avellino che affronterà Arezzo e Vicenza in casa nei primi due turni di campionato.

La formazione biancoverde nell'amichevole

Avellino 1° tempo (4-3-2-1): Martinelli; Cancellotti, Izzo, Enrici, Sala; Palumbo, Palmiero, Sounas; Spadoni, Russo; Favilli. All. Nesta

Avellino 2° tempo (4-3-2-1): Iannarilli; Vignoli, Enrici, Fontanarosa, Moruzzi; Besaggio, Faticanti, Di Maggio; Spadoni, Biasci; Fila. All. Nesta