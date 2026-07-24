Multe agli automobilisti dalla polizia penitenziaria: ma che sta succedendo Mai fermati ad un posto di controllo: il bollettino arriva direttamente a casa

Molti automobilisti, stanno ricevendo a loro insaputa, senza essere stati mai fermati da una paletta, pesanti multe e sottazioni di punti dalla patente di guida, con gravissime ripercussioni, soprattutto per chi lavora. Una situazione che sta generando tensione e "allarme solciale"

Ad incappare nella rete, molti automobilisti arianesi, operai, professionisti e sembrerebbe anche qualche membro delle forze dell'ordine stesso. La scoperta solo all'arrivo della raccomandata postale a casa. Sanzioni avvenute per lo più lungo la statale 90 delle puglie e impianti semaforici.

La polizia penitenziaria possiede in pratica una piattaforma tecnologica per la gestione e la notifica delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme del codice della strada. Grazie al supporto di poste Italiane spa il personale del corpo potrà assolvere pienamente alle funzioni e ai servizi di polizia stradale, disciplinati dagli articoli 11 e 12 del codice, durante l’espletamento dei compiti istituzionali su tutto il territorio nazionale.

Il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha aderito al servizio integrato notifiche - Sin Atti proposto da poste Italiane. Il sistema permetterà al Dap di gestire la postalizzazione, la notifica e gli incassi derivanti dagli atti notificati.

Ma non solo: fra i servizi integrati erogati dalla piattaforma ci sono anche la gestione della flotta-auto, il collegamento alle banche dati e le visure sui trasgressori; la gestione dei punti-patente, le contravvenzioni all’estero e la conservazione a norma delle cartoline degli avvisi di ricevimento (Ar) per 5 anni, come previsto dalla legge.