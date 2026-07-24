Scandone Avellino: ecco Voltolini in biancoverde Accordo con la guardia/ala per la società presieduta da Trasente

La Scandone Avellino ha ufficializzato l'accordo con Alessandro Voltolini. "Classe 2001, 192 cm per 85 kg, Voltolini è una guardia-ala moderna, dinamica e intensa, capace di ricoprire più ruoli sul perimetro grazie alle sue qualità atletiche e alla sua grande disponibilità al servizio della squadra. - si legge nella nota del club irpino - Nell’ultima stagione ha disputato il campionato di Serie B Nazionale con la Paffoni Fulgor Omegna, facendo registrare una media di 5.2 punti, 1.3 rimbalzi e 1.2 assist a partita".

La carriera della guardia/ala

"In precedenza aveva vestito la maglia dei Fiorenzuola Bees, chiudendo la stagione con 9.1 punti, 1.8 rimbalzi e 1.8 assist di media, confermando una costante crescita nel panorama della categoria. Con il suo arrivo, la Scandone aggiunge al proprio organico un esterno in grado di garantire energia, aggressività difensiva, ritmo e intensità su entrambe le metà campo".