Savignano Irpino: nuovo importante traguardo per la Protezione Civile Un nuovo mezzo in dotazione per potenziare le attività di prevenzione intervento sul territorio

Presso il presidio della protezione civile della regione Campania di San Marco Evangelista, alla presenza dell’assessora regionale Fiorella Zabatta, del direttore generale Italo Giulivo e della dirigente Claudia Campobasso, si è svolta la cerimonia di consegna dei nuovi Pick-Up antincendio e per il rischio idrogeologico.

Una delegazione del gruppo comunale di protezione civile di Savignano Irpino, composta dai volontari, dal consigliere delegato e dal responsabile del settore polizia municipale e protezione civile, ha ritirato con soddisfazione il nuovo mezzo, che andrà a potenziare le attività di prevenzione e di intervento sul territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Fabio Della Marra, che ha sottolineato come questo risultato rappresenti un ulteriore passo avanti nella sicurezza della comunità e nella crescita del gruppo comunale.

Un traguardo che assume un significato ancora più speciale nell’anno in cui il gruppo savignanese festeggia il 10° anniversario dalla sua costituzione. Il lavoro serio, fatto con impegno e costanza, porta sempre risultati

"È un risultato che premia il lavoro svolto in questi anni e la capacità del nostro comune di cogliere le opportunità offerte dai bandi regionali, investendo concretamente nella sicurezza del territorio e nella crescita del nostro gruppo comunale. Continuiamo a lavorare con serietà, programmazione e impegno, perché i risultati non arrivano mai per caso: sono il frutto del lavoro quotidiano e della capacità di guardare al futuro".