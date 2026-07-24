Monteforte, gli offre un passaggio in auto e lo palpeggia: chiesto il processo Il 57enne comparirà il 17 dicembre davanti al gup del tribunale di Avellino

di Paola Iandolo

Si offre di dargli un passaggio, ma poi viene fuori il suo piano. Durante il tragitto tenta di palpeggiare il minore nelle parti intime. Con queste accuse, un uomo di 57 anni, residente a Monteforte Irpino, comparirà il prossimo 17 dicembre 2026 davanti al Tribunale di Avellino con l’accusa di violenza sessuale ai danni di un minore di diciotto anni. La decisione di fissare l’udienza preliminare segue la richiesta formale di rinvio a giudizio presentata dal Pubblico Ministero, al termine delle indagini avviate nel marzo 2026.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il presunto episodio si sarebbe verificato quando l’imputato avrebbe offerto un passaggio in auto a un ragazzo, in attesa dell’autobus di linea diretto al centro di Avellino per recarsi a scuola. Il giovane avrebbe accettato, ma durante il tragitto sarebbe stato palpeggiato all’interno della vettura, in particolare ai genitali e alla coscia. La vittima avrebbe tentato di sottrarsi senza successo, riuscendo infine a ottenere che il conducente fermasse l’auto per scappare.

L’indagine

Il minore è assistito dall’avvocato Giovanna Coppola. Il 57enne dovrà invece affrontare l’udienza davanti al gup, che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio formulato dalla Procura. Il procedimento è stato avviato dopo la denuncia del ragazzo.





