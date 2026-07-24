Avellino: caccia al trequartista nel mercato estivo Idee e contatti nelle scorse ore, si punta all'accelerazione verso agosto

L’Avellino va a caccia del trequartista di piede mancino per firmare l'ulteriore dettaglio al mercato estivo. Nelle scorse ore è stato proposto l’ex Milan Halilovic ed è spuntato anche il profilo dell’ex Napoli Ounas. La dirigenza irpina appare orientata ad andare oltre nelle soluzioni con il direttore sportivo Aiello. Si guarda ad altri nomi con la dirigenza irpina che punta un mancino tra le linee. Dopo il 3-1 nel test con la Scafatese Nesta ha sottolineato anche la necessità di maggior ordine difensivo: richieste diverse non solo in attacco, quindi, con il capitolino in panchina.

Si accelera a Rivisondoli

La seconda fase della campagna abbonamenti dell’Unione Sportiva Avellino si è chiusa con 7099 tessere sottoscritte e con la Curva Sud esaurita. Sono 41 gli abbonamenti in meno rispetto alla scorsa estate: nei fatti si confermano i numeri del 2025. Dalla promozione al secondo anno consecutivo in Serie B si rinnovano le cifre degli abbonamenti in casa biancoverde. Lavoro che prosegue a Rivisondoli per i lupi, nella giornata di ieri anche un forte temporale sulla città abruzzese.