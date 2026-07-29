Ariano: "E ora chissà fino a quando resteranno così"

"Chissà ora fino a quando resteranno così, spezzati, sospesi e con i cavi adagiati a terra nella cunetta". Ecco in condizioni versano i pali del telefono dopo l'ultimo violento temporale che ha colpito l'arianese arrecando non pochi danni.
Siamo in località Camporeale ad Ariano Irpino, lungo la statale 90 delle puglie, sul lato destro della carreggiata, viaggiando in direzione Napoli. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.
Pali per la verità che versavano già in precarie condizioni. Un problema che sembra sia stato segnalato tempestivamente a chi di competenza dalla polizia municipale. Pali in bilico sono ben visibili anche in altre zone.
Maltempo che ha arrecato danni anche alla rete elettrica, ma in questo caso, l'intervento da parte dei tecnici di enel-distribuzione è stato tempestivo.