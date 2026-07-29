Ariano: "Torni ad essere fruibile e sicura l'area sgambamento al boschetto" Situazione al momento fuori controllo

Hanno trovato spazio in villa comunale gli "sfrattati" del boschetto, accanto al tronco decorato, ma sanno bene che quello non sarà il loro posto. Non c'è pace per i possessori di cani, impossibilitati ad utilizzare l'area sgambamento, inaugurata il 14 settembre 2024 e da allora mai sottoposta a manutenzione.

"Si potrebbe immaginare una struttura mobile qui in villa comunale non eccessivamente grande e invadente - ma chi la gestisce e soprattutto chi la rende ogni giorno fruibile e ordinata? Se non vengono svuotati frequentemente i contenitori con le bustine contenenti le feci dei nostri cani, figuriamoci se hanno il tempo e la forza operativa per pensare ad un'area sgambanento attualmente fuori uso".

La radiografia attuale è questa ben redatta da Marilù Ferraro:

"Ho deciso di fare un giro al boschetto e la situazione è davvero fuori controllo. Preservativi, fazzoletti, vetri sparsi ovunque, lacci emostatici e tanto altro. Ormai non parlo nemmeno più dei forasacchi: sembra che a nessuno importi davvero di questo scempio!

Aspettiamo la pulizia che, molto probabilmente, verrà fatta in prossimità del Volkscamp grazie ai volontari. Per il resto, continuiamo pure a fare le foto davanti allo scempio in villa, mentre all’interno la vegetazione sta morendo, gli alberi sono secchi e malati e, con il vento di questi giorni, speriamo solo che non cadano sulla testa di qualcuno.

Forse solo allora si penserà ai veri problemi, invece di concentrarsi sulla maiolica all’ingresso. Questo post vuole essere una denuncia e un invito a chi di dovere a intervenire, perché il degrado non può diventare la normalità".