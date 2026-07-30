Gesto eclatante in consiglio comunale a Greci: Zoccano si incatena alla sedia Ecco il motivo del gesto clamoroso da parte del capogruppo della minoranza

Il consigliere Bartolo Nicola Zoccano per tutti Bartolomeo, capogruppo della minoranza si è incatenato in consiglio comunale in segno di protesta, per denunciare il mancato rispetto delle norme e del suo ruolo istituzionale. Il gesto eclatante arriva da Greci, nella Valle del Cervaro in Irpinia.

"Sono quattro anni che sopporto tutto questo, ma ora basta. Dal mancato rispetto del regolamento, dello statuto, delle leggi, le conferenze dei capigruppo negate, la mancanza di attrezzature informatiche. Ogni mia richiesta è stata puntualmente ignorata. La procura è già al corrente da tempo di tutto".

Alla fine dopo una trattativa di un'ora e mezza circa, l'intervento dei carabinieri e una mediazione si è giunti ad una svolta con la dichiarazione del sindaco che messo fine alla protesta.

Il sottoscritto Nicola Luigi Norcia, in qualità di sindaco pro tempore del comune di Greci, dato atto dell'azione di protesta del consigliere di minoranza Zoccano Bartolomeo di incatenamento alla sedia e occupazione della sala consiliare "Matteo Martino", dichiara di rispettare lo statuto comunale, il regolare funzionamento del consiglio e le leggi regionali e statali in merito".