Grave incidente tra moto e auto ad Ariano: carabiniere in prognosi riservata Il militare è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale del mare a Napoli

Moto contro auto lungo la strada statale 90 delle Puglie, zona Variante ad Ariano Irpino, all’altezza di un distributore di carburante.

Nello schianto violentissimo è rimasto gravemente ferito, un carabiniere di 32 anni, della provincia di Foggia, da pochissimo tempo in servizio, alla stazione di Montecalvo Irpino. Viaggiava in direzione Napoli, quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale è avvenuto l’impatto violento con un’auto che lo precedeva.

Alla guida della vettura una 28enne del luogo, rimasta illesa. La donna, impaurita per l’accaduto si è subito fermata per chiedere aiuto ed allertare i soccorsi. Sbalzato sull’asfalto, era privo di sensi quando è giunta sul posto immediatamente una pattuglia della polizia municipale.

Un’ambulanza del 118, allertata dalla centrale operativa di Avellino ha subito provveduto a trasportare il militare ferito al vicino pronto soccorso di via Maddalena. Qui giunto in codice rosso, l’equipe guidata dal medico di turno Giuseppe Clemente ha provveduto a stabilizzarlo e intubarlo, per poi trasferirlo in eliambulanza a Napoli all’Ospedale del Mare.

Ha riportato un serio politrauma e contusioni polmonari. La prognosi al momento è riservata. A garantire le operazioni di atterraggio e decollo nell’elisuperficie Maddalena, in vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda.