Ariano, inchiesta su un caso di pedopornografia: verso il Riesame per il 62enne La Procura Distrettuale gli contesta la detenzione e la diffusione di materiale pedopornografico

di Paola Iandolo

Pedopornografia: l’avvocato Alessio Lazazzera, difensore del 62enne di Ariano Irpino finito in carcere con le pesanti accuse, sta valutando di presentare l'istanza al Tribunale del Riesame per chiedere la revoca o l'attenuazione della misura. Il legale punta ad ottenere gli arresti domiciliari.

Le accuse

L’indagato sarebbe molto provato e per certi versi inconsapevole della gravità dei reati contestatigli che vanno dalla detenzione alla diffusione di materiale pedopornografico. L’inchiesta ha preso le mosse presso la Procura Distrettuale di Napoli ed è successivamente approdata a quella di Benevento per competenza territoriale.

Il materiale rinvenuto

Durante la perquisizione nel suo appartamento erano stati rinvenuti numerosi telefoni cellulari, alcuni dei quali dismessi o rotti, contenenti migliaia di file con immagini e scene di pedopornografia. File non diffusi - sostiene la difesa dell’uomo - ma scaricati con superficialità ed inconsapevolezza. Le indagini sono tuttavia ancora in corso. L’uomo è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.