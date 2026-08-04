Ariano, inchiesta su un caso di pedopornografia: verso il Riesame per il 62enne

di Paola Iandolo
Pedopornografia: l’avvocato Alessio Lazazzera, difensore del 62enne di Ariano Irpino finito in carcere con le pesanti accuse, sta valutando di presentare l'istanza al Tribunale del Riesame per chiedere la revoca o l'attenuazione della misura. Il legale punta ad ottenere gli arresti domiciliari.
Le accuse
L’indagato sarebbe molto provato e per certi versi inconsapevole della gravità dei reati contestatigli che vanno dalla detenzione alla diffusione di materiale pedopornografico. L’inchiesta ha preso le mosse presso la Procura Distrettuale di Napoli ed è successivamente approdata a quella di Benevento per competenza territoriale.
Il materiale rinvenuto
Durante la perquisizione nel suo appartamento erano stati rinvenuti numerosi telefoni cellulari, alcuni dei quali dismessi o rotti, contenenti migliaia di file con immagini e scene di pedopornografia. File non diffusi - sostiene la difesa dell’uomo - ma scaricati con superficialità ed inconsapevolezza. Le indagini sono tuttavia ancora in corso. L’uomo è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.