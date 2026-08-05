Avellino, onore al merito: Giovanni Losco giura fedeltà alla Repubblica Italiana Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Spoleto, il giuramento del giovane avellinese

Ha giurato fedeltà alla Repubblica Italiana, alla sua Divisa scelta con amore, passione, impegno e coraggio Giovanni Losco, giovane avellinese che Presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Spoleto ha pronunciato il solenne giuramento di fedeltà , entrando ufficialmente a far parte della grande famiglia della Polizia di Stato. Un momento ricco di emozione, che rappresenta il coronamento di un percorso fatto di sacrifici, disciplina e dedizione.

Impegno e responsabilità

Con il giuramento, Giovanni assume l’impegno di servire il Paese con onore, lealtà e senso del dovere, mettendo la tutela dei cittadini e il rispetto della legalità al centro della propria missione. Per la comunità di Avellino e per tutti gli amici che hanno condiviso con lui questo percorso, si tratta di un motivo di grande orgoglio.

Gli auguri degli amici

“Dietro quel traguardo ci sono rinunce, impegno costante e la determinazione di inseguire un sogno trasformato oggi in realtà. A Giovanni va l’augurio di vivere questa professione con la stessa passione che lo ha accompagnato fino a questo giorno, affrontando ogni sfida con coraggio, umanità e integrità. Congratulazioni, Giovanni. Che questo sia solo il primo passo di una carriera ricca di soddisfazioni al servizio dello Stato”.