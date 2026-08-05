Carcere, blitz nella notte tra le celle: tre agenti feriti durante perquisizione Violenza nel carcere di Bellizzi Irpino durante un controllo di routine

Tre agenti della Polizia penitenziaria contusi e finiti in Pronto Soccorso, con sette giorni di prognosi, nel corso di una perquisizione notturna all'interno del carcere di Avellino. Lo riferisce Emilio Fattorello, consigliere nazionale dell'Osapp. Nel corso di una perquisizione in una cella con cinque detenuti, è stato individuato un telefono cellulare e successivamente due smartphone. I detenuti hanno opposto una violenta resistenza riuscendo anche a danneggiare i dispositivi. I detenuti sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria.

Carcere sovraffollato

Fattorello denuncia anche le criticità in aumento a causa del sovraffollamento in un istituto che a fronte di una capienza di 500 detenuti, ne ospita 670. Una situazione che si aggrava con l'arrivo di cinque detenuti provenienti dal carcere di Benevento e di altri dieci trasferiti nell'ambito dello sfollamento della Casa Circondariale di Poggioreale di Napoli.