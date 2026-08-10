San Martino, guida senza aver conseguito la patente: condannato a 4 mesi A fermarlo gli agenti della polizia locale di San Martino Valle Caudina

di Paola Iandolo

Si era messo alla guida senza patente di un mezzo privo dell'assicurazione: arriva la condanna del tribunale di Avellino a quattro mesi di reclusione. L'uomo era stato fermato durante un ordinario servizio di controllo del territorio nel giugno del 2024, quando gli agenti della Polizia Locale di San Martino Valle Caudina intercettarono e fermarono alla guida di un veicolo un uomo originario di Maddaloni, già noto alle forze dell'ordine.

Le irregolarità riscontrate nel controllo

I rilievi misero in evidenza le irregolarità: la vettura era del tutto sprovvista della copertura assicurativa obbligatoria e il conducente stava viaggiando senza aver mai conseguito la patente di guida. Immediatamente scattò il sequestro e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria. A distanza di oltre due anni dall'operazione, la vicenda si è chiusa definitivamente nell'Aula del Tribunale di Avellino con una sentenza di condanna a 4 mesi di reclusione per l'imputato, oltre al pagamento di oltre 2.000 euro di spese processuali e alla contestuale confisca del veicolo impiegato per l'illecito.