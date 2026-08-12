Auto in fiamme in Autostrada: incendio e fumo a Baiano

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto, intorno alle ore 17:00, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16, in direzione Bari, nel territorio del comune di Baiano, al km 29, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito.
L'intervento
La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto, ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.
I soccorsi
Sul posto è intervenuto anche il servizio viabilità di Autostrade per l’Italia per la gestione della circolazione e le attività di competenza. Al momento non si registrano danni a persone né ad altre cose o veicoli coinvolti.