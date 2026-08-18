In auto con un coltello di 30 centimetri: denunciato 30enne nell'avellinese

I controlli dei Carabinieri

in auto con un coltello di 30 centimetri denunciato 30enne nell avellinese
Avella.  

“Porto ingiustificato di coltello”: è il reato di cui è ritenuto responsabile un 20enne di Avella, denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Baiano.

Il giovane è stato fermato nel Mandamento baianese da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano, impegnata in un servizio di controllo alla circolazione stradale.

Arma sequestrata

Nel corso delle verifiche, i militari dell’Arma hanno rinvenuto nella disponibilità del 20enne un coltello a scatto, della lunghezza complessiva di oltre 30 centimetri, il cui porto non sarebbe stato giustificato.

L’arma è stata sottoposta a sequestro e il 20enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

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