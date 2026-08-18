Ubriaco alla guida e patente contraffatta: 2 denunce dei Carabinieri

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino due persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di violazioni al Codice della Strada e di reati connessi alla falsificazione di documenti.
Il reato
In particolare, a Chiusano San Domenico, nel corso di un controllo alla circolazione stradale effettuato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, un 20enne di Volturara Irpina sarebbe risultato positivo agli accertamenti alcolemici. Nei suoi confronti, ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza, è scattato il ritiro della patente di guida.
Il secondo controllo
Nello stesso comune, i Carabinieri della locale Stazione, durante un servizio di perlustrazione, hanno fermato un 30enne del posto, sprovvisto di patente di guida. L’uomo avrebbe inoltre esibito ai militari un documento risultato contraffatto.
Il 30enne è stato pertanto deferito in stato di libertà, ritenuto responsabile dei reati di guida senza patente e uso di atto falso.