Tragedia sull'Ofantina Bis: muore motociclista di 48 anni a Calitri

L'incidente sulla Strada Statale 401 nel territorio di Calitri

tragedia sull ofantina bis muore motociclista di 48 anni a calitri

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 48 anni originario della provincia di Potenza

Calitri.  

Incidente mortale nella tarda mattinata lungo l’Ofantina bis, all’altezza dello svincolo per Calitri. Il violento impatto si è verificato intorno alle ore 11 e ha coinvolto una moto, una BMW e una Fiat Tipo proveniente dalla corsia opposta.

La vittima

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 48 anni originario della provincia di Potenza. Per il centauro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale.

La dinamica

La dinamica del sinistro resta al vaglio delle forze dell'ordine che hanno effettuato tutti i rilievi.

Sul posto i carabinieri

Sul posto i Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi e i sanitari del 118, oltre agli uomini dell’Anas, per la messa in sicurezza dell’arteria. Il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia.

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