Tragedia sull'Ofantina Bis: muore motociclista di 48 anni a Calitri L'incidente sulla Strada Statale 401 nel territorio di Calitri

Incidente mortale nella tarda mattinata lungo l’Ofantina bis, all’altezza dello svincolo per Calitri. Il violento impatto si è verificato intorno alle ore 11 e ha coinvolto una moto, una BMW e una Fiat Tipo proveniente dalla corsia opposta.

La vittima

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 48 anni originario della provincia di Potenza. Per il centauro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale.

La dinamica

La dinamica del sinistro resta al vaglio delle forze dell'ordine che hanno effettuato tutti i rilievi.

Sul posto i carabinieri

Sul posto i Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi e i sanitari del 118, oltre agli uomini dell’Anas, per la messa in sicurezza dell’arteria. Il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia.