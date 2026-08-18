Tragedia sull’Ofantina bis: muore a 48 anni Antonio Bochicchio, tecnico Rai Way Incidente stradale in Alta Irpinia: il centauro, originario di Avigliano, era padre di due gemelle

Tragedia questa mattina sulla SS 401 Ofantina bis, la strada “Dell’Alto Ofanto e del Vulture”, dove un incidente stradale in Alta Irpinia è costato la vita ad Antonio Bochicchio, 48 anni.

Il motociclista, sposato e padre di due gemelle di 12 anni, lavorava come tecnico di Rai Way presso la sede lucana della Rai. Bochicchio è stata l’unica vittima del grave incidente, nel quale sono rimasti coinvolti due automobili e due motocicli.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine.

I soccorsi e la chiusura della strada

Dopo il violento impatto, la Ofantina bis è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso e il 118 dalla Campania, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’Anas. Gli operatori hanno lavorato per gestire l’emergenza e consentire il ripristino della circolazione lungo la complanare.

Il cordoglio della comunità di Avigliano

La notizia della morte di Antonio Bochicchio ha suscitato profondo dolore nella comunità di Avigliano, dove l’uomo era conosciuto e stimato.

Il sindaco Giuseppe Mecca ha ricordato Bochicchio con un messaggio pubblicato sui social: «Il cuore della nostra comunità si stringe intorno al dolore per la perdita di Antonio, giovane figlio della nostra terra, ragazzo solare e pieno di vita. Alla sua famiglia giungano l’abbraccio, le preghiere ed il conforto di tutta la Comunità di Avigliano».

Il ricordo della Slc Cgil

Cordoglio anche dalla Slc Cgil Calabria e Basilicata, che ha ricordato Antonio Bochicchio sottolineandone le qualità umane e professionali.

«La Slc Cgil Calabria e Basilicata è in lutto per la prematura tragica scomparsa del carissimo amico e compagno Antonio Bochicchio», si legge nel messaggio diffuso dal sindacato.

Bochicchio, oltre alla sua attività professionale in Rai Way, da anni era impegnato nella tutela dei diritti dei lavoratori e dei colleghi in Basilicata.

La sua morte lascia un profondo dolore tra familiari, amici, colleghi e nella comunità di Avigliano, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande lutto.