Tir di pomodori si ribalta sul Raccordo: code e caos sull'Avellino-Salerno Stamane lunghe code sul Raccordo Avellino-Salerno

Code e caos sul raccordo Avellino Salerno, dove stamane un tir carico di pomodori si è ribaltato nei pressi dell'uscita di Fiscano. E' successo in direzione nord, verso Avellino, e si registrano lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito.

La dinamica

Il nuovo incidente si è verificato sul raccordo Avellino-Salerno, in territorio di Fisciano. Lungo quel tratto, un tir, nell'affrontare la curva a gomitoha perso il carico di pomodori che è finito sull'asfalto e nel terrapieno che costeggia la strada. I pomodori finiti sulla strada e hanno avuto come conseguenza quello di bloccare parzialmente la carreggiata. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso, così come gli altri automobilisti in transito.

E' accaduto intorno alle 7 e le ripercussioni per il traffico sono pensatissime. Nell'ora di punta di pendolari e lavoratori si è trattato di un vero e proprio blocco. Sono in corso gli interventi di rimozione del mezzo.