Ariano: una passeggiata urbana alla riscoperta della storia e le sue eccellenze Conoscere il patrimonio, viverlo, raccontarlo e assaporarlo insieme

Una bellissima passeggiata urbana alla scoperta dei musei e delle ricchezze del territorio, quella promossa dalla pro loco "I Normanni", realizzata in collaborazione con gli Amici del Museo di Ariano Irpino nell’ambito dell’Ariano Folkfestival.

"Un percorso tra storia, cultura e memoria, concluso in un luogo per noi davvero speciale: il giardino dell’ Oratorio Don Bosco - La Guardia aps, nel cuore del rione Guardia, ormai per noi una vera casa. E proprio qui abbiamo fatto incontrare cultura e sapori autentici della nostra terra.

Grazie al caseificio Lo Conte , con il suo caciocchiato, eccellenza del territorio prodotto con 100% latte vaccino a Km 0: un formaggio dal gusto pieno e autentico, espressione della tradizione casearia irpina.

Grazie all'oleificio Zecchino, con il suo prezioso ravece, una delle varietà simbolo dell’Irpinia: un olio dal carattere deciso, profumato e intenso, capace di raccontare attraverso ogni goccia la nostra terra, espressione della qualità e della cura con cui vengono valorizzati i frutti del nostro territorio.

Grazie a colline Paragano, con il suo un elegante rosé, fresco e piacevolmente profumato, e il suo rosso lasco, intenso e avvolgente, due vini che hanno accompagnato perfettamente la nostra degustazione e la convivialità di questo momento.

Un grazie di cuore a chi ha scelto di camminare con noi, condividendo un’esperienza fatta di storia, cultura, tradizioni e sapori. Perché conoscere il nostro patrimonio significa anche viverlo, raccontarlo e assaporarlo insieme.