Avellino: Patierno al Casarano e c'è un classe 2007 nell'accordo tra i club Tre stagioni in Irpinia, nella seconda è stato decisivo per il ritorno dei lupi in Serie B

Ultime ore in biancoverde per Cosimo Patierno. L'attaccante di Bitonto, fuori dal progetto tecnico dell'Avellino sin dall'avvio della nuova stagione, si trasferirà al Casarano a titolo definitivo.

Tre stagioni, nella seconda decisivo per il ritorno dei lupi in B

Patierno, che era legato ai lupi con un contratto in scadenza nel 2028, saluta l'Irpinia dopo tre stagioni (38 gol in 91 presenze), la prima chiusa in semifinale playoff, la seconda con la promozione in B, la terza con la salvezza in Cadetteria e la partecipazione alla post-season. In particolar modo nella seconda annata all'ombra del Partenio, la punta pugliese è risultata decisiva a suon di gol per il ritorno dell'Avellino in B dopo 7 stagioni. Patierno giocherà con il Casarano e nell'accordo tra il club rossoblu e quello biancoverde rientra il classe 2007, Francesco Podrini. Il giovane centrocampista diventerà un calciatore dei lupi, ma resterà a Casarano in prestito. All'Avellino resta da definire un'ultima operazione in uscita. Anche Roberto Insigne è fuori dal progetto sin dall'avvio della preparazione.