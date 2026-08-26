Avellino: focus per l'attacco con due pedine in entrata La necessità del ritorno sul mercato anche per la punta dopo l'infortunio rimediato da Fila

L’Avellino accelera verso la sfida con il Vicenza: dopo l’apertura della preparazione a porte aperte, allenamenti lontani da occhi indiscreti per Nesta e per la squadra biancoverde, chiamata al rilancio immediato dopo il ribaltone subito all’esordio in campionato contro l’Arezzo. Altro match casalingo per gli irpini nella serata di sabato e verso il weekend l’Avellino dovrà completare anche le operazioni di mercato, quelle già immaginate e un’ulteriore nata all’improvviso e determinata dall’infermeria.

Caccia al nuovo attaccante

Fila tornerà, di fatto, solo a gennaio della lesione di alto grado a carico del flessore della coscia sinistra con tutte le incognite legate al recupero e la società biancoverde ha riaperto il fronte sugli attaccanti. Da Artistico a Gabrielloni passando per Mendes: tanti nomi e occhio alla sorpresa per la punta, mentre per Di Nardo c’è l’intesa tra la Juve Stabia e il Pescara.

In arrivo Di Paolo e Missori

L’Avellino ha definito l’operazione per l’altro trequartista/esterno da poter impiegare a piede invertito. In entrata c’è il classe 2006 Di Paolo, di proprietà del Cagliari, 32 presenze, 9 gol e un assist nel girone C di Serie C con il Siracusa nella scorsa stagione. Per la fascia destra c’è un solo nome: Missori è pronto al ritorno in Irpinia.

Enrici jolly nel pacchetto arretrato

Da una parte il lavoro sottotraccia sul mercato, dall’altra il percorso in campo con le possibili novità di formazione nel match contro il Vicenza: Enrici potrebbe essere la sorpresa nel pacchetto arretrato, in attacco Nesta ripartirà da Russo, leader offensivo e autore del primo gol ufficiale nella stagione 2026/2027.