Festa de l'Unità: confronto sulle aree interne a Caposele Iniziativa promossa dal partito democratico





Tutto pronto a Caposele per la Festa de l’Unità, in programma sabato 29 agosto 2026 in piazza Dante, promossa dal Partito Democratico di Caposele.



La serata prenderà il via alle ore 20:00 con uno spazio di confronto politico nell’ambito di Microfono aperto, dal titolo “Il Partito Democratico e la questione aree interne: reale priorità o retorica?”.



Un momento di approfondimento dedicato alle prospettive e alle problematiche delle aree interne, che vedrà la partecipazione dei rappresentanti del Circolo PD di Caposele e della Federazione provinciale del PD di Avellino.



Interverranno Marco Santo Alaia, segretario provinciale del Partito Democratico, e Giuseppe Grasso, segretario del PD di Caposele.



A partire dalle ore 21:30, la Festa proseguirà all'insegna della musica e della convivialità con lo spettacolo e i balli in piazza del gruppo “Statale 14”.



Ad accompagnare la serata saranno inoltre stand gastronomici, con la possibilità di degustare prodotti e specialità locali.



La Festa de l’Unità di Caposele vuole essere un’occasione aperta alla cittadinanza per unire partecipazione politica, confronto sui temi del territorio e socialità, riportando al centro del dibattito le esigenze e il futuro delle aree interne.



L’appuntamento è per sabato 29 agosto, dalle ore 20:00, in piazza Dante a Caposele.