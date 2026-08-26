Caldo record: da oggi ondate eccezionali con temperature oltre i 40°C li avvisi dei meteorologi per oggi e domani

Torna l'allerta caldo in Campania. Il bollettino sulle ondate di calore, dopo giorni di "livello zero", segnala da oggi, 26 agosto 2026, una ripartenza delle ondate con un primo livello di allerta, quello giallo, al quale però, secondo gli esperti, seguirà una crescita esponenziale del caldo.

Avellino, caldo record

Una nuova intensa ondata di calore sta interessando Avellino e l'Irpinia in questi giorni di fine agosto 2026, con picchi di temperatura previsti tra i 38°C e i 41°C a causa dell'anticiclone subtropicale

Ennesima ondata di caldo eccezionale, sino a 44/45°C

“L’estate non accenna a mollare la presa sulle nostre regioni meridionali, dove nel corso dei prossimi giorni è atteso un nuovo e deciso rialzo delle temperature”. Come spiegato dal meteorologo di 3bmeteo Manuel Mazzoleni – “Se al Centro-Nord qualche temporale o rovescio sarà ancora possibile, le nostre regioni meridionali resteranno invece sotto l’egemonia dell’anticiclone subtropicale, responsabile di sole prevalente e soprattutto di temperature che torneranno abbondantemente oltre le medie del periodo, anche di 8/12°C. I fronti in transito al Centro-Nord attiveranno, infatti, l’afflusso di roventi masse d’aria dal Nord Africa, con valori di ben 27/29°C a 1500-1600 m, che faranno salire le massime nuovamente oltre i 40°C.

Sabato temperature più basse

Nel fine settimana le temperature torneranno poi a calare al Centro e su parte del Sud, con picchi oltre i 40°C solo all’estremo Sud. La tendenza, da confermare, vede anche per l'inizio di settembre un’Italia ancora divisa in due dal punto di vista termico, con massime ancora oltre i 34/35°C al Sud e anche sotto i 30°C al Centro-Nord. Per una rinfrescata al Sud bisognerà probabilmente attendere il primo weekend di settembre.

La città bollente

A partire dalla giornata di oggi, e sicuramente anche per giovedi` 27 agosto, pero` Napoli torna ad essere bollente. per adesso il livello di allerta e` "giallo", il primo e piu` blando, anche se, secondo il bollettino del Ministero della Salute, le temperature massime percepite dalla popolazione, a causa della grande umidita`, raggiungeranno i 37 gradi. Secondo le attuali previsioni la giornata piu` calda dovrebbe essere quella di venerdi` quando la temperatura, misurata all'ombra, sara` superiore ai 37 gradi e quella percepita potrebbe raggiungere addirittura i 40-42 gradi.