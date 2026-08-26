Truffe case vacanze online: due denunce tra Montoro e Solofra Nei guai due napoletani denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri delle Stazioni di Montoro e Solofra hanno denunciato in stato di libertà un uomo e una donna, entrambi della provincia di Napoli, ritenuti responsabili, a vario titolo, di tre episodi di truffa telematica.

Indagini dei Carabinieri avviate dopo le denunce delle vittime

Le indagini sono state avviate a seguito delle denunce presentate dalle vittime, che sarebbero state tratte in inganno da annunci pubblicati su una nota piattaforma online relativi a case vacanze in località turistiche della provincia di Salerno.

Come si sono svolte le frodi sulle case vacanze online

In particolare, un giovane di Montoro, dopo aver visualizzato un annuncio relativo a un immobile ad uso vacanze, sarebbe stato indotto a versare oltre 900 euro a titolo di acconto. Ricevuto il denaro, il presunto autore della truffa si sarebbe reso irreperibile, interrompendo ogni contatto con la vittima.

Analogo il modus operandi accertato dai Carabinieri della Stazione di Solofra. In questo caso, una pensionata e un impiegato del posto, sarebbero stati indotti a versare, ciascuno, circa 500 euro quale acconto per la locazione di un’abitazione per le vacanze. Anche in tali circostanze, la presunta truffatrice, dopo aver incassato le somme, si sarebbe resa irreperibile.

Identificati i presunti autori tramite l'analisi delle transazioni

Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, attraverso l’analisi della documentazione acquisita e dei dati relativi alle transazioni effettuate, avrebbero consentito di identificare i presunti autori dei raggiri, che sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, ritenuti responsabili del reato di truffa.

Schema ricorrente nelle truffe di affitti vacanze online

Le attività investigative hanno evidenziato, nei tre episodi, un analogo schema fraudolento, fondato sulla pubblicazione online di annunci relativi ad alloggi per vacanze a prezzi particolarmente convenienti, finalizzata a indurre le vittime a effettuare versamenti anticipati.

L'appello dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino rinnovano l’invito alla massima prudenza negli acquisti e nelle prenotazioni effettuate attraverso il web, raccomandando di verificare attentamente l’attendibilità degli annunci e dell’interlocutore, evitando di effettuare pagamenti senza aver previamente accertato l’effettiva esistenza e disponibilità dell’immobile.

Anche in occasione delle vacanze, dunque, è necessario prestare particolare attenzione: i truffatori non vanno in vacanza e possono sfruttare proprio la prospettiva di un soggiorno a prezzi vantaggiosi per mettere in atto i propri raggiri.