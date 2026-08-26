Sbaglia strada e finisce tra i binari a 95 anni: treno rischia deragliamento Paura stamane allo scalo di Savignano Irpino. Intervento provvideiziale di un emigrante

Ha imboccato per errore la strada ferrata che costeggia i binari dopo aver superato il passaggio a livello, rischiando di causare un deragliamento del treno lungo la linea ferroviaria Roma-Bari-Lecce. E' quanto accaduto incredibilmente stamane allo scalo di Savignano Irpino.

Una tragedia scongiurata solo grazie alla prontezza di riflessi di Andrea Marinaccio, persona molto conosciuta e impegnata in vari enti giudiziari, residente a Milano ma originario di Savignano Irpino, in vacanza in questi giorni nella sua terra.

E' stato lui a notare, mentre era in auto con suo padre, un anziano in difficoltà intento ad effettuare una serie di manovre alla guida della sua fiat 112. L'uomo, di 95 anni era in uno stato confusionale tra i binari e la recinzione.

Marinaccio, dopo averlo tranquillizzato è riuscito a metterlo in sicurezza insieme alla vettura. Una corsa contro il tempo prima dell'arrivo del treno freccia rossa giunto in volata dopo soli quattro minuti. Diversamente le conseguenze sarebbero state davvero drammatiche. In video chiamata, Marinaccio nel frattempo ha contattato il maresciallo dei carabinieri Felice Mauro Russo il quale a sua volta compresa la gravità della situazione ha fatto subito giungere immediatamente sul posto una pattuglia.

"Non mi sento un eroe, ho fatto semplicemente il mio dovere, spinto da un forte senso civico e legalità che fa parte del mio modo di agire e del ruolo che rivesto in diversi enti giuridici. Lo spazio era molto ristretto, il treno lo avrebbe spazzato via, ho pensato solo a salvare l'anziano, mettere in sicurezza l'auto e a scongiurare un possibile deragliamento".