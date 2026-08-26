Decoro urbano, Fabio Rubino: "Ecco cosa accade di notte ad Ariano"

La denuncia comprensibile di un abitante di piazza Mazzini

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La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

Piazza mazzini é diventata il luogo di ritrovo delle baby gang fino le 4 di mattina, buttati sulle macchine parcheggiate a seduti davanti la porta di casa a consumare snack e bibite e a fare casino come se fosse un bar".

E' l'indignazione di Fabio Rubino, residente in piazza Mazzini ad Ariano Irpino.

"E' questo é il risultato. Mi chiedo ma la parola educazione a scuola, a casa forse non l'hanno mai sentita. In tutta la piazza non é presente nemmeno un secchio dell'immondizia o un bagno chimico".

Ingressi di condomini che diventano veri e propri orinatoi. Una situazione diventata davvero intollerabile. Disturbi alla quiete pubblica ci vengono segnalati anche da via Giacomo Matteotti, viale Tigli e Lusi e piano della croce. 

Tutto l'opposto di quanto accaduto durante il folk festival dopo a partire dagli organizzatori e i tanti giovani giunti da ogni parte d'Italia e dal mondo, hanno dimostrato invece un grande senso di civiltà

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