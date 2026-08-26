Avellino, ufficiale l'arrivo di Di Paolo Il calciatore arriva in prestito dal Cagliari

L’U.S. Avellino 1912 ufficializza l’arrivo di Sebastiano Di Paolo dal Cagliari Calcio. L’attaccante classe 2006 approda in biancoverde con la formula del prestito a titolo temporaneo e diritto di opzione. Nato a Pescara il 9 ottobre 2006, Di Paolo è cresciuto nel settore giovanile del Torino, prima di passare al Siracusa. Con il club siciliano ha vissuto una stagione importante nel 2024/2025, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie D. La scorsa annata ha rappresentato anche il suo debutto tra i professionisti in Serie C. Con la maglia del Siracusa, il giovane attaccante ha collezionato 32 presenze, realizzando 9 reti. Numeri che gli hanno permesso di mettersi in evidenza e di attirare l’attenzione del Cagliari, società proprietaria del suo cartellino. Ora per Di Paolo si apre una nuova avventura con la maglia dell’Avellino. Il club irpino punta sulle qualità e sui margini di crescita del giovane attaccante, che avrà l’opportunità di continuare il proprio percorso di maturazione in una piazza ambiziosa. La formula del trasferimento consentirà inoltre all’Avellino di valutare il rendimento del calciatore nel corso della stagione e, successivamente, decidere se esercitare il diritto di opzione per acquisirne definitivamente le prestazioni sportive.