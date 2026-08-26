Ondate di calore in Irpinia, la Prefettura avvisa i sindaci: 84 ore di allerta

La prefettura di Avellino ha inoltrato a tutti i sindaci del territorio della provincia di Avellino un avviso di criticità per rischio da ondata di calore valido per i giorni 27, 28, 29 e 30 agosto 2026.
84 ore di allerta da domani alle ore 8 e fino a domenica
Si richiama l’attenzione sull’avviso regionale in oggetto che prevede condizioni di criticità per rischio di ondate di calore dalle ore 08:00 di domani giovedì 27 agosto 2026 e per una durata di circa 84 ore.
La richiesta alle amministrazioni
Al riguardo, s’invitano i referenti responabili, nell’ambito delle proprie competenze a voler predisporre le attività di sorveglianza, assistenza e soccorso alla popolazione a rischio individuata dal Ministero della Salute nel “Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti di caldo sulla salute”, tenuto conto dei disagi che tali condizioni meteo potrebbero determinare, in particolare, a soggetti anziani e fragili.
Le temperature
Le temperature potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 6-7 °C, in particolare nella giornata di venerdì 28 agosto. Si prevede anche un tasso di umidità che, durante le ore serali e notturne, soprattutto sulle zone costiere, potrà superare il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.
Consigli per la popolazione
Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti con l'auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici.
Ruolo delle autorità locali
Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Per approfondimenti sulla prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore è possibile consultare il sito https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp