"Quando una giovane vita si spezza, le parole sembrano sempre insufficienti" Il cordoglio del sindaco Mario Ferrante e dell'amministrazione comunale dopo la morte di Oreste

"Dopo ore di apprensione, di attesa e di speranza, è arrivata, purtroppo, l’ufficialità della notizia che nessuno di noi avrebbe voluto ricevere. Fino all’ultimo abbiamo sperato che le voci che si rincorrevano non trovassero conferma, che potesse trattarsi di un errore, di un tragico equivoco. Purtroppo non è stato così".

Sono le parole avvolte dalla commozione da parte del sindaco Mario Ferrante dopo la triste notizia della morte di Oreste Sebastiano, ritrovato cadavere in mare a Vieste.

"La nostra comunità piange oggi Oreste Sebastiano, un giovane della nostra città, un ragazzo che con il suo lavoro, la sua attività e il suo impegno aveva scelto di costruire qui il proprio presente e il proprio futuro.

Quando una giovane vita viene spezzata, le parole sembrano sempre insufficienti. Resta il dolore di una famiglia, degli amici, delle persone che gli hanno voluto bene e di un’intera comunità profondamente scossa da quanto accaduto.

A nome mio, dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo la più sincera vicinanza e il più profondo cordoglio alla famiglia di Oreste e a tutti i suoi cari. In questo momento così doloroso, possa giungere loro l’abbraccio silenzioso di tutta la nostra comunità".