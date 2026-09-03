Violazione di domicilio e mancata esibizione di documenti: denunciato Nei guai un 37enne a Monteforte Irpino

I carabinieri della stazione di Monteforte Irpino hanno deferito, in stato di libertà, un cittadino nigeriano, ritenuto responsabile di “violazione di domicilio” e “mancata esibizione di documenti attestanti la sua regolare presenza sul territorio nazionale”

L'uomo senza giustificato motivo e contro la volontà del proprietario, da alcuni giorni, si era introdotto nell’abitazione di un ignaro cittadino che ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

I militari intervenuti sul posto hanno constatato la veridicità dei fatti e hanno proceduto a deferire il 37enne alla procura della repubblica di Avellino e contestualmente segnalarlo alle competenti autorità amministrative.