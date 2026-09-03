Scuola, emergenza caldo e West Nile: "Servono misure straordinarie" Casa Riformista – Noi di Centro scrive a Fico e Morniroli:

In vista dell’avvio dell’anno scolastico, i consiglieri regionali del Gruppo “Casa Riformista – Noi di Centro” hanno inviato una lettera formale al Presidente della giunta regionale della Campania, Roberto Fico, e all’Assessore alle politiche sociali e alla scuola, Andrea Morniroli, per sollecitare l’adozione urgente di misure straordinarie a tutela della salute delle comunità scolastiche. Alla base dell’iniziativa, che fa seguito a una mozione depositata nei giorni scorsi, vi sono le forti preoccupazioni legate all’eccezionale ondata di calore e all’attuale quadro epidemiologico connesso alla diffusione del virus West Nile.



Scuola e rischi

“Pur riconoscendo il valore insostituibile della scuola in presenza e la centralità del diritto allo studio”, spiegano i consiglieri nella nota, “riteniamo necessario richiamare sin d’ora l’attenzione sulle condizioni di studenti, docenti e personale scolastico, con particolare riguardo ai soggetti fragili, agli studenti con disabilità e alle persone affette da patologie croniche”.



La tutela della salute

I consiglieri chiedono di valutare, d’intesa con le autorità sanitarie, scolastiche e con la Protezione Civile, ogni iniziativa utile a garantire il necessario equilibrio tra la tutela della salute e diritto all’istruzione. Tra le opzioni ipotizzate figura la possibilità di sospendere temporaneamente le attività in presenza, attivando al contempo la Didattica Digitale Integrata (DDI) e garantendo un adeguato sostegno agli studenti privi di dispositivi o connettività. Parallelamente agli aspetti didattici, il gruppo sottolinea l'importanza di affiancare interventi concreti di prevenzione operativa all'interno degli istituti: un'attenta verifica delle condizioni microclimatiche e di ventilazione degli edifici, la disponibilità costante di acqua, un’eventuale rimodulazione degli orari e capillari operazioni di disinfestazione e monitoraggio per contrastare la presenza delle zanzare vettori del virus.



Infine, guardando a una soluzione strutturale e di lungo periodo, la proposta sollecita l’istituzione di un tavolo tecnico permanente tra l'Assessorato alla Scuola, quello all'Ambiente e la Protezione Civile regionale. L'obiettivo è effettuare una ricognizione dei bisogni termici degli edifici campani e programmare un piano pluriennale per l'installazione di impianti di climatizzazione e ventilazione meccanica, finanziabile attraverso l'impiego coordinato di risorse nazionali e fondi europei. “Confidiamo nella sensibilità istituzionale della Giunta per assicurare una risposta tempestiva, equilibrata e responsabile, che metta al centro la tutela delle persone, il diritto allo studio e la serenità delle comunità scolastiche”, concludono i Consiglieri regionali del Gruppo “Casa Riformista – Noi di Centro”.

