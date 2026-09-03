Polis: lavori al via negli uffici postali di Cervinara e Santo Stefano del Sole Durante il periodo di svolgimento dei lavori ecco dove potranno recarsi i clienti dei due comuni

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Cervinara è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Presso l’ufficio postale di Cervinara sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio di Ferrari di Cervinara, in via Telari, 1, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.

Stesso discorso per Santo Stefano del Sole. Sarà possibile anche qui richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio di Santa Lucia di Serino, in traversa Onorevole Salvatore Mariconda, 13, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.