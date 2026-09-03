Vallo di Lauro: carabinieri ritirano armi e munizioni

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al controllo sul rispetto delle normative per la detenzione di armi e munizioni disposta dal comando provinciale dei carabinieri di Avellino.
In tale contesto, i carabinieri della stazione di Marzano di Nola, ai sensi dell’art.39 del Tulps, hanno proceduto al ritiro cautelare di nove fucili e numerosi munizionamento legalmente detenuti da un 60enne del Vallo di Lauro
I dovuti controlli sull’assoluta affidabilità alla detenzione sono scattati in seguito a tensioni condominiali in fase di approfondimento. Sono stati ritirati anche i relativi titoli abilitativi di polizia.