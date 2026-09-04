Montemiletto, incidente mortale sull'A16: furgone schiacciato da tir in galleria L'incidente nel tratto Benevento Avellino, direzione Napoli. All'interno della galleria Montemiletto

È di un morto il bilancio del grave incidente avvenuto questa mattina sull'A16 Napoli-Canosa, all'interno della galleria di Montemiletto, al chilometro 60+700, in direzione Napoli. Nello schianto sono rimasti coinvolti due tir e un furgoncino: ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo leggero, D.V. 50 anni originario di Eboli, rimasto schiacciato tra i due mezzi pesanti e morto sul colpo.

L'incidente si è verificato intorno alle 10. Sul posto sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale di Avellino, il personale di Autostrade per l'Italia e i soccorritori con un elisoccorso, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.

Tratto chiuso e traffico in tilt

Dalle 9.54 circa è stato chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. La circolazione è completamente bloccata nel tratto interessato dall'incidente e si sono formate code di circa un chilometro, destinate ad aumentare durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti.

Per chi è diretto verso il capoluogo campano è stata disposta l'uscita obbligatoria a Benevento. Il percorso alternativo prevede la Strada Statale 7 Appia in direzione Pratola Serra, il proseguimento verso Avellino e il rientro in autostrada al casello di Avellino Est.