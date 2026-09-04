Avellino, controlli della Polizia nella movida: sequestrate droga e metadone Nel corso dell'operazione, gli agenti della questura hanno identificato circa 200 persone

Controlli straordinari della Polizia di Stato nella tarda serata di ieri ad Avellino, nei principali luoghi della movida cittadina, con l'obiettivo di garantire sicurezza ai giovani e tutelare i residenti da comportamenti molesti.

Nel corso dell'operazione, gli agenti della questura hanno identificato circa 200 persone e controllato 80 autovetture.

L'attività, svolta anche con il supporto dell'unità cinofila, ha portato all'esecuzione di una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti 12 flaconi di metadone, circa 1,2 grammi di marijuana e 0,8 grammi di cocaina. Per il possesso delle sostanze è stata contestata la violazione dell'articolo 73 del D.P.R. 309/90.

Nel corso dei controlli, inoltre, un uomo di 56 anni e un giovane di 23 sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori abituali di sostanze stupefacenti.

Sul fronte dell'immigrazione, il personale dell'Ufficio Immigrazione ha eseguito un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio nei confronti di un cittadino straniero di 37 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale.

La Questura ha infine ribadito che prosegue l'attività di monitoraggio e contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare.