Ariano: costretti a rifare parte dei disegni decorativi perchè già danneggiati L'amara scoperta degli addetti ai lavori sul Calvario dove si sta realzzando una bellissima opera

Costretti a rifare parte dei disegni decorativi sulla resina che riveste il piazzale Calvario, perchè già deturpati da ragazzini insensibili nella serata di ieri.

L'amara sorpresa stamane dagli addetti ai lavori, che con grande cura, attenzione e professionalità stanno realizzando l'intervento.

Viene rivolto un appello soprattutto alle famiglie a vigilare affinchè simili episodi non accadano. Sarebbe un vero peccato distruggere sul nascere ciò che di bello si sta realizzando. Ai protagonisti di tali gesti, viene ricordato che ci sono telecamere attive nella zona in questione che si spera possano fare la loro parte.

Nel frattempo continua la posa dell'asfalto sul lato ex standa che porta alla storica struttura che per anni ha ospitato il palazzo di giustizia. "Un ottimo lavoro - ha commentato Renzo Grasso, stimato medico residente nella zona - è un vero peccato si dover constatare la presenza di simili gesti, faccio appello ad un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti.

Eppure ciò che si sta realizzando interessa proprio i ragazzini in particolare. Un angolo giochi con figure decorative tridimensionali. Un intervento di piacevole impatto visivo al fine di restituire un volto dignitoso del centro storico agli arianesi. Perchè oltraggiarlo prima ancora di essere utilizzato. L'intervento è ancora in corso. Si consiglia pertanto di utilizzare la piazza, in maniera civile, solo al termine dei lavori.

I genitori di qualche ragazzino dell'Ariano bene, facciano prevenzione in casa con in casa con i propri figli!