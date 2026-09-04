Ariano: circa 20.000 presenze legate ai grandi eventi in 40 giorni La stima è di Confcommercio a cura di Nicola Grasso

In appena 40 giorni Ariano Irpino ha registrato circa 20.000 presenze legate ai grandi eventi che hanno animato la città!

Un risultato straordinario che dimostra quanto cultura, tradizione, musica, cinema, enogastronomia e spettacolo siano oggi veri motori di attrattività per il nostro territorio.

La stima è di Confcommercio Ariano, attraverso il presidente Nicola Grasso.

Dall’Ariano International film festival agli eventi dedicati alle tradizioni locali, passando per la musica, il folk festival, la rievocazione storica delle Sacre Spine, la festa della pizza e le tante iniziative che hanno riempito strade e piazze: Ariano ha saputo accogliere migliaia di persone, creando movimento, vitalità e opportunità anche per le attività commerciali e ricettive.

Oltre 20.000 presenze in 40 giorni non sono solo un numero. Sono persone che hanno scelto Ariano, hanno vissuto la città, hanno consumato nei nostri locali, visitato il territorio e contribuito all’economia locale.

Come Confcommercio Ariano Irpino, vogliamo rivolgere un grande graziea tutte le associazioni, agli organizzatori, agli imprenditori, ai volontari e all’Amministrazione comunale che hanno contribuito a questo importante risultato.

Ariano ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere davvero la città dei grandi eventi.

Ora bisogna continuare su questa strada, programmare, investire e fare rete, perché gli eventi non siano episodi isolati ma diventino una vera strategia di sviluppo turistico e commerciale.

Dal 10 al 13 settembre Ariano Irpino ospita la quarta edizione del BioFestival. Chef, produttori, agricoltori, istituzioni e comunità si incontrano per raccontare un territorio che ha scelto di partire dalla terra per costruire nuove occasioni di sviluppo.