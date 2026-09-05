Calitri, donna aggredita con un martello: lei è grave, lui è ricercato Le urla hanno allertato i vicini, che hanno chiamato i soccorsi

Momenti di forte tensione poche ore fa nel centro cittadino, dove una donna, presumibilmente di origini tunisine, è stata colpita violentemente con un martello all'interno della propria abitazione da due connazionali. L'aggressione avrebbe scatenato le urla della vittima, che hanno richiamato l'attenzione dei vicini di casa, i quali hanno immediatamente allertato il numero di emergenza 118.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari, che, dopo aver constatato la gravità delle ferite riportate dalla donna, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento urgente in ospedale. Secondo le prime indiscrezioni, la vittima sarebbe stata trasportata presso una struttura sanitaria di Potenza, dove è stata affidata alle cure dei medici.

Dopo l'aggressione, i due uomini si sarebbero dati alla fuga. Stando alle informazioni emerse nelle prime fasi delle indagini, uno dei presunti responsabili potrebbe essere stato fermato a Lioni, mentre l'altro risulterebbe ancora ricercato.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e chiarire il movente dell'aggressione. Le indagini sono tuttora in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla vicenda.