Castel del Lago: resiste da oltre un secolo la caffetteria del professore Luogo di incontri e aggregazione sociale là dove non c'è più nulla e si combatte lo spopolamento

Il bar come luogo dell'anima, come centro di aggregazione nei borghi che si stanno spopolando. E la storica Caffetteria del professore nella centrale piazza di Castel del Lago, sul confine tra Sannio e Irpinia, riesce a resistere grazie ai prezzi, tra i più bassi d'Italia, alla qualità indiscussa dei prodotti da forno e del caffè, e soprattutto grazie ai modi garbati e alla accoglienza d'altri tempi della titolare, la professoressa Maria Grazia Pucillo, erede di una tradizione di famiglia ultrasecolare, quella del commercio.

E' qui che ha fatto tappa stamane il format 'Bar Test', ideato e prodotto da Carmine Del Grosso e Flaminio Muccio.

Un format che racconta appunto, in chiave anche sarcastica, la vita quotidiana dei centri piccoli e remoti, quasi fuori dal mondo, frequentati da clienti fedeli e avventori eclettici. A parlare sono proprio e soprattutto loro: i clienti, una specie tutt'altro che in via d'estinzione.

La location decisamente tranquilla e silenziosa di Castel del Lago è ideale. La gentilezza poi della prof Pucillo è un valore aggiunto. Del Grosso e Muccio hanno avuto modo di intervistare non solo la proprietaria della Caffetteria ultracentenaria quanto simpatici clienti come il prof Peppino Colarusso, creatore della sociale dance, il campione pluripremiato di parabadminton Berry Lo Chiatto, il presidente onorario dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Montemiletto, Francesco Iuliano, e il presidente dell'Unpli di Avellino - Irpinia Giuseppe Silvestri che ha rimarcato l'importanza e la valenza della presenza dei bar nelle piccole realtà di provincia come luoghi di scambio incontro confronto. In una parola, luoghi di socialità.

E la Caffetteria del Professore (inititolata alla memoria del prof Aristide Pucillo ) a Castel del Lago è senza dubbio uno di quei luoghi iconici per la clientela che da sempre lo frequenta e apprezza la professionalità e il rispetto della titolare verso chiunque, perché il cliente non solo ha sempre ragione, ma è soprattutto sacro.