Avellino, Nesta punta il Modena: "Sarà una gara tosta" Le parole del tecnico biancoverde in vista del match del Braglia

Alessandro Nesta ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Modena. Il tecnico dell’Avellino ha sottolineato le difficoltà della gara, senza però rinunciare alla fiducia nei propri giocatori. Nesta ha parlato anche di modulo, formazione, mercato e delle condizioni dei nuovi arrivati. “Sarà una partita tosta. Dobbiamo essere bravi a limitare le loro qualità, sfruttando i nostri punti di forza e le nostre qualità. L’approccio sarà importante. Non rispondo sulla formazione. Abbiamo fatto delle riflessioni, vedremo cosa fare. Possiamo giocare sia a tre che a quattro. Galloppa o gli altri non parlano della formazione e non lo farò neanche io. Il Modena attacca molto con i terzini, ha una punta molto tecnica e un centrocampo di qualità. Credo che stiano progettando di andare in Serie A. Come tutte le squadre, anche loro hanno dei punti deboli e noi dobbiamo essere bravi a limitarli. Favilli e Cheddira possono giocare insieme, ma dipende dal resto dello sviluppo della manovra. Per me tutti possono giocare con tutti, hanno qualità e si intersecano bene. Ci lavoreremo. Sul mercato sono soddisfattissimo. Tutto è stato fatto in sinergia con il club e la proprietà. Abbiamo raggiunto gli obiettivi che cercavamo. I nuovi arrivati non sono ancora al top. L’obiettivo è portarli al livello di tutta la squadra. Abbiamo un mezzo acciacco che dobbiamo valutare, ma vediamo”.