Missione del quadro della Madonna di Pompei a Melito Irpino: domani il saluto

Penultimo giorno della missione del quadro della Madonna di Pompei a Melito Irpino in provincia di Avellino.
Dopo la calorosa accoglienza di giovedì scorso, la processione verso la chiesa madre, la celebrazione eucaristica presieduta dal delegato per la missione, la supplica nelle due giornate di ieri e oggi, ed altri momenti dedicati agli ammalati, avvocati, operatori forensi, famiglie, fidanzati, delle madri e dei bambini, ci avviciniamo all'atto finale di questa meravigliosa esperienza di fede.
Questa sera la celebrazione eucaristica di San Bartolo Longo e il santo rosario di Pompei per la pace universale.
Domani dopo le confessioni, alle 10.00 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Sergio Melillo. Impegni, consegne, saluti e la processione verso la chiesa di San Pio.
Così come nel giorno dell'accoglienza, sarà una grande festa intorno a Maria. Il parroco don Michele Puopolo, invita tutti i pellegrini e devoti della Madonna di Pompei a partecipare, anche dai comuni limitrofi.