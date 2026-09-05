Cervinara, due esemplari di lupo vicini al centro abitato: residenti in allarme L'invito a non avvicinarli e a non alimentarli

di Paola Iandolo

Ancora degli esemplari di lupo nei pressi dei centri abitati in Irpinia. L'avvistamento questa volta ha interessato il comune di Cervinara. I residenti hanno notato i due esemplari in località Fontanelle, dove la presenza dei due animali selvatici è stata immortalata nelle ore notturne. I residenti della zona hanno notato i due lupi muoversi nella vegetazione e avvicendarsi attorno a una preda. Un avvistamento particolarmente significativo per la zona, soprattutto per la poca distanza dalle abitazioni.

Le raccomandazioni

La presenza dei lupi nelle aree collinari e montane del territorio non è certo una novità, ma la loro comparsa così vicina alle zone abitate fa crescere l'allarme tra i residenti. L'avvistamento rappresenta anche un'occasione per richiamare alla necessità di non avvicinarsi agli animali selvatici, non alimentarli e mantenere sempre una distanza di sicurezza.