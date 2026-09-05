Seggiovie, ok al collaudo. Ondata di gioia sui social: Magnifico Laceno Il post mostra l'impianto di risalita che incassa l'ok: boom di clik

Completati i collaudi sulle nuove seggiovie del Laceno, adesso la riapertura degli impianti si avvicina sensibilmente. Località turistica ormai ad un passo dal momento storico dopo anni di stop e i successivi lavori effettuati da Doppelmayr Italia. Pochi giorni fa si sono infatti concluse le operazioni sugli impianti di risalita. La gestione delle future seggiovie sarà invece affidata per trenta anni alla Laceno Live. La speranza, per gli appassionati della neve, è ovviamente quella di vederle riaperte per il prossimo inverno.

Sui social migliaia di clik

"Per molti hanno rappresentato una parte importante della propria vita.

Per altri, un ricordo vissuto quasi di sfuggita: una giornata sulla neve, una salita verso la montagna, un momento rimasto da qualche parte nella memoria- si legge sulla pagina social Laceno, che cresce sempre di più diventando tra le più cliccate del settore alta quota a livello nazionale -.

Per tanti giovanissimi, invece, le funivie del Laceno sono qualcosa che ancora non hanno avuto la possibilità di vivere. Eppure, per chi ama la montagna, per chi la frequenta da sempre, per chi ci torna soltanto ogni tanto e persino per chi la guarda semplicemente da lontano, le funivie sono da sempre uno dei simboli più forti del Laceno.

Sono parte della sua storia, della sua identità, delle immagini e dei ricordi che intere generazioni hanno legato a questo luogo.

La nuova storia

Oggi siamo davanti a una nuova pagina. Una pagina che attendiamo di vedere scritta e che, passo dopo passo, proveremo a raccontarvi, seguendo le notizie, i lavori e tutto ciò che accompagnerà il ritorno delle funivie sul Laceno. Perché ci sono opere che non rappresentano soltanto un'infrastruttura. Rappresentano un luogo.

Una comunità. Una storia".