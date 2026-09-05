Grottaminarda: completato il primo intervento di riqualificazione del cimitero Impegno mantenuto da parte dell'amministrazione comunale

Conclusi i lavori di rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria del cimitero comunale di Grottaminarda.

È stata completata la nuova copertura in lamiera grecata dei blocchi prospicienti il parcheggio, uno degli interventi principali previsti dal progetto.

L'’intervento, per un importo complessivo di circa 25mila euro, ha riguardato anche la realizzazione dei nuovi canali di gronda, scossaline e la sostituzione delle discese pluviali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni strutturali, funzionali e di decoro dell’area.

"Con il completamento della copertura – sottolinea l’amministrazione comunale - si conclude questo primo importante intervento diretto alla riqualificazione del civico cimitero. Nelle prossime settimane si completerà l'iter burocratico per avviare i lavori di riqualificazione dell'ingresso principale e di altri due blocchi nella parte del vecchio cimitero.

Abbiamo voluto dare un segnale concreto di attenzione verso un luogo che appartiene alla memoria e alla storia della nostra comunità, avviando un più ampio percorso di manutenzione e valorizzazione che porteremo avanti con determinazione".

In questa ottica anche l'apertura, lo scorso luglio, di una nuova ala del cimitero che ospita numerose Cappelle restituendo maggior decoro e nuovi spazi per i cari defunti.