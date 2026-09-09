Carabinieri Sant'Angelo dei Lombardi, arriva il Capitano Vitolo Il nuovo comandante arriva dopo incarichi a Scafati, Gioia Tauro e Torre Annunziata

Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi. Il nuovo Comandante è il Capitano Gennaro Vitolo: subentra al Luogotenente C.S. Rudi Chieffo, che ha retto il comando in sede vacante.

Irpino di origini militare dal 1998

Di origini irpine, il Capitano Vitolo ha intrapreso la carriera militare nel 1998 e vanta una solida esperienza operativa. Ha già ricoperto incarichi di rilievo, tra cui il comando della Tenenza di Scafati e in sede vacante del Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata. Il suo percorso professionale lo ha visto impegnato anche presso la Compagnia di Vittorio Veneto e la Stazione Carabinieri di Gioia Tauro in Calabria.

Il curriculum

Per i prossimi anni, il Capitano Vitolo garantirà continuità alla guida della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, con un’azione orientata nel solco delle direttive del Comando Provinciale di Avellino, assicurando un costante presidio del territorio e la vicinanza ai cittadini.

La Compagnia dei Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi ha competenza su undici Comandi di Stazione: Sant’Angelo dei Lombardi, Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Calitri, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra De Sanctis, Sant’Andrea di Conza e Teora.

Con il nuovo Comandante, proseguirà l’impegno dell’Arma nel garantire sicurezza e legalità in un territorio di primaria importanza per la provincia di Avellino.