Tragedia nella notte: incidente mortale sull'Ofantina bis: muore 46enne

Incidente mortale sull'Ofantina bis, perde la vita 46enne a Nusco. L'impatto fatale è avvenuto alle ore 04.00 di questa notte, nel territorio di Nusco.
Morto 46enne nella notte
I Carabinieri della locale Stazione unitamente ai militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella, sono intervenuti sulla strada stalale 7 bis “Appia” [c.d. “Ofantina Bis”], all’interno della galleria “Colle Tagliabosco”, a seguito di un sinistro stradale.
L'incidente mortale in galleria
L'incidente tra un'autovettura e un'autocompattatore per la raccolta dei rifiuti ha provocato il decesso del conducente dell'utilitaria.
L'intervento dei sanitari e carabinieri
Sul posto è intervenuto personale sanitario del 118 che ha constatato il decesso del 46enne, estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Montella.
Un ferito in codice rosso al Moscati
L’altro conducente, è stato trasportato, in codice rosso, presso l’azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino.
Salma al Moscati
L’A.G. ha disposto il trasferimento della salma presso il reparto di tanatologia dell’ospedale Moscati di Avellino, per i successivi accertamenti medico-legali; e il sequestro dei veicoli.
Viabilità deviata
Viabilità, temporaneamente deviata su percorsi alternativi da personale dell’ANAS.
Indagini in corso per la ricostruzione della dinamica da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montella.